Председатель Партии социалистов считает, что есть три вероятных сценария развития политической ситуации в Молдове. Игорь Додон озвучил их в рамках программы на общественном телеканале. Первый сценарий – Майя Санду «спускается» с небес на землю и исполняет решение КС. В этом случае она подписывает указ о назначении Дурлештяну на должность премьер-министра. Тогда в течение максимум 15 дней в Молдове утвердят правительство. Это лучший сценарий для нас всех, для страны. Кстати, его в последнее время поддерживают многие: и правые эксперты, и западные послы. Второй сценарий – Санду категорически отказывается исполнять решение КС. Тогда мы окажемся в неопределённой ситуации на достаточно долгий период, которую можно решить по-разному. Но во втором сценарии мы останемся с исполняющим обязанности правительством без премьер-министра, без досрочных выборов в ближайшие 2 года – до очередных парламентских выборов в 2023 году. Подобный исход возможен, так как у президента страны нет возможности распустить парламент, если для этого нет конституционных предпосылок, а по конституционным нормам ей нужно выдвинуть ещё раз кандидата в премьер-министры. Но она не может, согласно вчерашнему решению КС, выдвинуть другого кандидата, кроме предложенного парламентским большинством. Поэтому второй сценарий возможен, но тогда не будет ничего: ни референдума, ни досрочных выборов. Будет это правительство до 2023 года, после чего будет распущен парламент и состоятся очередные парламентские выборы. Третий сценарий ещё сложнее – с тотальной дестабилизацией, с массовыми протестами, с выходом ситуации из-под контроля. В этом случае неясно, что будет дальше.