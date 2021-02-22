Экс-президент Молдовы, лидер ПСРМ Игорь Додон напомнил выводы Венецианской комиссии о роли главы государства в разблокировании политического кризиса. Додон написал о четком выводе Комиссии в своем телеграм-канале. В публикации говорится, что «Роспуск парламента в случае, когда депутаты готовы голосовать за правительство и углубление конституционного кризиса или создание нового кризиса, может считаться насилием конституционных обязанностей президента как нейтральной силы».

«Интересно что скажут так называемые проевропейские силы и разного рода эксперты, если КС примет решение поддержать антиконституционную позицию президента. Или, когда выгодно, все, что говорят европейцы – свято и не обсуждается, а когда невыгодно – можно не обращать внимание на четкую позицию партнеров по развитию», – с иронией задается вопросом Додон.