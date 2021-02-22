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Газета "Кишиневские новости"

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Муж королевы Великобритании находится под присмотром лучших врачей

22 февраля
20:38 2021
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Принц Уильям заявил, что герцог Эдинбургский чувствует себя удовлетворительно после 6 ночей в больнице.

На прошлой неделе муж королевы Елизаветы II принц Филипп, герцог Эдинбургский, попал в больницу. Пресс-служба королевской семьи не разглашала причин, по которым герцог оказался срочно госпитализирован, но уведомила, что это не связано с коронавирусом. Предположительно муж королевы останется в больнице Короля Эдуарда VII в Лондоне до конца недели. Герцога Эдинбургского посетил его сын, принц Уэльский, и внук, герцог Кембриджский. После своего визита герцог Кембриджский сообщил, что команда лучших врачей страны внимательно следит за состоянием здоровья его 99-летнего дедушки.

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