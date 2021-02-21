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Газета "Кишиневские новости"

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Почему Эрдогана называют неоосманским султаном

Почему Эрдогана называют неоосманским султаном
21 февраля
13:17 2021
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В ходе интернет-форума представителей тюркоязычных стран президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прокомментировал прошлогоднюю войну между Азербайджаном и Арменией, сообщает «Военное обозрение».

«Вооруженный конфликт в Нагорном Карабахе показал нам, как важно единство в тюркском мире. В ходе этой войны было продемонстрировано настоящее тюркское единство», – заявил Эрдоган. По его словам, страны с одним языком общения, с одной верой, одной культурой, должны всегда и во всем друг другу помогать. В интернет-форуме приняли участие представители: Турции, Азербайджана, Киргизии, Казахстана, Туркменистана, Узбекистана и Северного Кипра. Недавно турецкое телевидение продемонстрировало карту, на которой была очерчена зона интересов Анкары. В нее помимо Ближнего Востока и Аравийского полуострова попали российские Северный Кавказ, Крым и Ставрополье. В Европе аналитики Эрдогана называют неоосманским султаном.

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