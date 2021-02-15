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Газета "Кишиневские новости"

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От кого защищают Санду телохранители с бронированными зонтиками

От кого защищают Санду телохранители с бронированными зонтиками
15 февраля
22:47 2021
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Президент страны Майя Санду приняла участие в церемонии памяти жертв войны в Афганистане. На мероприятии глава государства пришла в сопровождении команды телохранителей, среди которых был и вице-директор Службы госохраны Василе Попа, бывший личный охранник Санду, а до этого Влада Филата. Несмотря на занимаемую административную должность, он продолжает охранять Майю Санду.

Неподалеку от президента находилась и женщина-телохранитель, в руках которой был бронированный зонт. Она неизменно стоит рядом с Санду, даже во время ее выступления.

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