Президент страны Майя Санду приняла участие в церемонии памяти жертв войны в Афганистане. На мероприятии глава государства пришла в сопровождении команды телохранителей, среди которых был и вице-директор Службы госохраны Василе Попа, бывший личный охранник Санду, а до этого Влада Филата. Несмотря на занимаемую административную должность, он продолжает охранять Майю Санду.

Неподалеку от президента находилась и женщина-телохранитель, в руках которой был бронированный зонт. Она неизменно стоит рядом с Санду, даже во время ее выступления.