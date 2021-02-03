На сегодняшний день в стране 151232 человека прошли лечение и 3480 умерли от инфекции COVID-19. На 3 февраля в Молдове подтверждены 161642 случая заражения новым коронавирусом.

В настоящее время 3248 человек с легкими формами COVID-19 проходят лечение на дому, еще 15428 человек находятся под наблюдением врачей на дому.

Всего в медицинские учреждения госпитализированы 2472 пациента с подтвержденной инфекцией COVID-19, из них 240 в крайне тяжелом состоянии (43 пациента подключены к аппаратам искусственного дыхания).