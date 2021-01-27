В Кишиневе на Мемориале жертвам фашизма прошел митинг, посвященный памяти жертв Холокоста. В мероприятии приняла участие председатель парламента Зинаида Гречаный. Спикер отметила в своем выступлении, что наш долг – сохранить память о жертвах Холокоста.

«27 января 1945 г. Советская Армия освободила узников Освенцима. Немногие смогли пережить испытания нацистской машины. Погибло около 6 миллионов женщин, мужчин, стариков, детей. Это была одна из самых трагических страниц европейской истории.

К сожалению, даже сегодня не до конца осознан весь ужас фашистских преступлений. Мы наблюдаем проявления антисемитизма и ненависти в обществе, эти тенденции тревожат нас и показывают, насколько хрупок мир.

Говорят, что «сон разума рождает чудовищ». Мы должны пресекать любые попытки оправдать нацизм – будь это в реальной или в виртуальной среде.

Наш долг сохранить память о Холокосте, чтобы предотвратить его повторение. Для этого очень важно воспитывать в подрастающем поколении любовь к ближнему», – сказала на митинге Зинаида Гречаный.