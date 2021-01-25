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Газета "Кишиневские новости"

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Альтернативный способ использования сметаны

25 января
12:28 2021
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В румынском городе Яссы во время празднования 162-летия Объединения дунайских княжеств случился неприятный инцидент, сообщает Digi24.

Некто облил мэра города Михая Кирику субстанцией, похожей на йогурт или сметану. «Господин вышел из толпы и вылил на всю Румынию накопившееся разочарование. Он сказал, что является военным в запасе, возможно, у него накопилась обида… Я не могу его особо винить, потому что если он попал в такую ситуацию, то виноваты все мы», – комментировал инцидент Кирика. Он также заявил, что не будет подавать в суд на отставного военного.

В минувшее воскресенье в Румынии отмечали 162-летие объединения Молдовы с Валахией.

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