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Газета "Кишиневские новости"

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Литва желает наказать Россию

25 января
12:28 2021
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Министры иностранных дел Литвы, Латвии и Эстонии призвали остальные страны Евросоюза ввести дополнительные санкции против России из-за того, что ее правоохранительные органы разогнали несколькими днями ранее демонстрантов, сообщает Delfi.

Глава МИДа Литвы Габриэлюс Ландсбергис написал в социальных сетях: «Мы осуждаем задержание участников мирных протестов в России. Этих людей немедленно должны освободить. Мы все в ЕС должны проявить решительность и принять санкции в отношении российских чиновников, которые в ответе за аресты». В Литве с большим вниманием отнеслись к акциям протеста в России, на которых митингующие требовали освободить их лидера – блогера Алексея Навального. «Опасения, что белорусская революция может повториться и в России, вынудила Кремль пойти на столь беспрецедентные шаги. Одной политической реакции мало. Кремль этого просто не слышит», – уже от себя заявил Ландсбергис.

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