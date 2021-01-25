Министры иностранных дел Литвы, Латвии и Эстонии призвали остальные страны Евросоюза ввести дополнительные санкции против России из-за того, что ее правоохранительные органы разогнали несколькими днями ранее демонстрантов, сообщает Delfi.

Глава МИДа Литвы Габриэлюс Ландсбергис написал в социальных сетях: «Мы осуждаем задержание участников мирных протестов в России. Этих людей немедленно должны освободить. Мы все в ЕС должны проявить решительность и принять санкции в отношении российских чиновников, которые в ответе за аресты». В Литве с большим вниманием отнеслись к акциям протеста в России, на которых митингующие требовали освободить их лидера – блогера Алексея Навального. «Опасения, что белорусская революция может повториться и в России, вынудила Кремль пойти на столь беспрецедентные шаги. Одной политической реакции мало. Кремль этого просто не слышит», – уже от себя заявил Ландсбергис.