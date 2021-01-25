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Газета "Кишиневские новости"

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В Приднестровье следят за сокрытием государственной тайны

25 января
12:28 2021
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Глава левобережья Днестра Вадим Красносельский поручил Министерству госбезопасности усилить контрразведывательные действия, сообщает ресурс «Новости Приднестровья».

«Провести совершенствование комплекса мероприятий, направленных на получение упреждающей информации о замыслах и планах противников приднестровской государственности как за пределами, та и внутри республики», – говорится в распоряжении. Также Красносельский приказал проверить, насколько ответственно во всевозможных учреждениях соблюдаются меры «в области защиты государственной тайны». Еще МГБ поручено следить за информационной безопасностью Приднестровья.

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