Глава левобережья Днестра Вадим Красносельский поручил Министерству госбезопасности усилить контрразведывательные действия, сообщает ресурс «Новости Приднестровья».

«Провести совершенствование комплекса мероприятий, направленных на получение упреждающей информации о замыслах и планах противников приднестровской государственности как за пределами, та и внутри республики», – говорится в распоряжении. Также Красносельский приказал проверить, насколько ответственно во всевозможных учреждениях соблюдаются меры «в области защиты государственной тайны». Еще МГБ поручено следить за информационной безопасностью Приднестровья.