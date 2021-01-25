В эфире телеканала СТВ командир минского ОМОНа Дмитрий Балаба заявил, что он и его подчиненные готовы к весенним акциям протеста, сообщает TUT.BY

«Поверьте, ответ всегда будет паритетным. Мы, конечно готовимся к выполнению наших задач с учетом меняющейся обстановки в мире – что происходит у нас, в соседних странах. Так диктует время», – рассуждал милиционер. Он назвал фейком слухи о том, что его подчиненные массово увольняются, не желая участвовать в разгоне мирных демонстрантов, считающих, что Александр Лукашенко занимает президентский пост незаконно.