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Газета "Кишиневские новости"

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Белорусский ОМОН всегда готов выйти на улицы

25 января
12:27 2021
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В эфире телеканала СТВ командир минского ОМОНа Дмитрий Балаба заявил, что он и его подчиненные готовы к весенним акциям протеста, сообщает TUT.BY

«Поверьте, ответ всегда будет паритетным. Мы, конечно готовимся к выполнению наших задач с учетом меняющейся обстановки в мире – что происходит у нас, в соседних странах. Так диктует время», – рассуждал милиционер. Он назвал фейком слухи о том, что его подчиненные массово увольняются, не желая участвовать в разгоне мирных демонстрантов, считающих, что Александр Лукашенко занимает президентский пост незаконно.

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