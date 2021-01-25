По случаю 162-летия Объединения дунайских княжеств президент Клаус Йоханнис обратился к населению страны с посланием, сообщает «Международное румынское радио».

Глава государства особо отметил, что система образования требует поддержки, а госучреждения не должны быть политизированы. С посланиями выступили также премьер-министр Флорин Кыцу, министр иностранных дел Богдан Ауреску и политики помельче. Годовщина отмечалась в воскресенье в усеченном варианте. Из-за коронакризиса спектакли и концерты по поводу 162-летия Объединения зрители смотрели онлайн.

24 января 1859 года Александру Ион Куза, избранный господарем Молдовы, был признан таковым и в Валахии.