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Газета "Кишиневские новости"

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В Румынии отметили годовщину Объединения

25 января
12:17 2021
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По случаю 162-летия Объединения дунайских княжеств президент Клаус Йоханнис обратился к населению страны с посланием, сообщает «Международное румынское радио».

Глава государства особо отметил, что система образования требует поддержки, а госучреждения не должны быть политизированы. С посланиями выступили также премьер-министр Флорин Кыцу, министр иностранных дел Богдан Ауреску и политики помельче. Годовщина отмечалась в воскресенье в усеченном варианте. Из-за коронакризиса спектакли и концерты по поводу 162-летия Объединения зрители смотрели онлайн.

24 января 1859 года Александру Ион Куза, избранный господарем Молдовы, был признан таковым и в Валахии.

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