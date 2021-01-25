Председатель Русской общины Республики Молдова Людмила Лащенова считает, что судьи КС не хотят признавать то, что «представители разных этносов Молдовы между собой всегда общаются на русском языке».

«Следовательно, признание особого статуса русского языка – это исполнение воли народа, чего сделано в итоге не было, хотя Конституционный суд – такой же государственный орган, как все остальные», – заявила Лащенова.

Она подчеркнула, что русскоязычные жители Молдовы осознают необходимость учить молдавский язык, что видно по результатам многих учащихся школ с русским языком обучения, и немалую роль в этом играет самоотверженный труд педагогов-филологов, передает gagauznews.md.