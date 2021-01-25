Понедельник, 25 января 2021, 14:26

Газета "Кишиневские новости"

Новости

Назад на главную Подписаться на RSS

Лащенова: Особый статус русского языка – это исполнение воли народа

Лащенова: Особый статус русского языка – это исполнение воли народа
25 января
11:58 2021
Версия для печати

Председатель Русской общины Республики Молдова Людмила Лащенова считает, что судьи КС не хотят признавать то, что «представители разных этносов Молдовы между собой всегда общаются на русском языке».

«Следовательно, признание особого статуса русского языка – это исполнение воли народа, чего сделано в итоге не было, хотя Конституционный суд – такой же государственный орган, как все остальные», – заявила Лащенова.

Она подчеркнула, что русскоязычные жители Молдовы осознают необходимость учить молдавский язык, что видно по результатам многих учащихся школ с русским языком обучения, и немалую роль в этом играет самоотверженный труд педагогов-филологов, передает gagauznews.md.

Популярное

Новости

Погода в Молдове

Курсы валют

USD17,42–0,19%
EUR21,16–0,35%
GBP23,82–0,28%
UAH0,62–0,25%
RON4,34–0,38%
RUB0,23–0,33%

Курсы валют в MDL на 25.01.2021

Архив

© 2020-2021 Copyright MK Молдова. Все права защищены.

загрузка..

Закрыть окно

загрузка..

Это может занять пару секунд