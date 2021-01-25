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Газета "Кишиневские новости"

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Мокану: Миссия Мораря – помочь Майе Санду избавиться от Стояногло

Мокану: Миссия Мораря – помочь Майе Санду избавиться от Стояногло
25 января
11:57 2021
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Президент Майя Санду хочет избавиться от Генерального прокурора Александра Стояногло при помощи Виорела Мораря. Об этом заявил лидер движения “Antimafie” Серджиу Мокану в ходе телепередачи на канале NTV Moldova. Мокану считает, что первый удар был нанесен 6 января 2021 года.

«Человек Мораря, вместе с людьми Плахотнюка, создали в Киеве ситуацию, что Стояногло и его жена якобы владеют долей в бизнесе Платона. Телеканалы, радиостанции, сайты начали раздувать скандал. Они обещали Майе Санду избавить ее от Стояногло. Но эта попытка провалилась – как подделывались дела в антикоррупционной прокуратуре, так подделали и это. Повторяю, Морарь является прокурором Плахотнюка, который пользуется поддержкой людей Майи Санду», – заявил Серджиу Мокану.

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