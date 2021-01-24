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Газета "Кишиневские новости"

Наука

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Привитые от Covid-19 могут распространять вирус

Привитые от Covid-19 могут распространять вирус
24 января
21:07 2021
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Английские врачи предупреждают, что получившие вакцину от Covid-19 люди могут распространять вирус. Об этом пишет ВВС.

Министр здравоохранения Великобритании Мэттью Хэнкок заявил, что 75% граждан старше 80 уже получили первую дозу вакцины. Три четверти проживающих в домах престарелых находятся вне опасности. Обе вакцины, заказанные Британией, – Pfizer и AstraZeneca, предусматривают процедуры прививок в два этапа. К сожалению, английские ученые не успели изучить влияние вакцины на возможность передачи вируса человеком. Это означает, что существует вероятность, что вакцинированные останутся носителями Covid-19 и могут заражать тех, кто не прививался.

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