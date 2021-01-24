Английские врачи предупреждают, что получившие вакцину от Covid-19 люди могут распространять вирус. Об этом пишет ВВС.

Министр здравоохранения Великобритании Мэттью Хэнкок заявил, что 75% граждан старше 80 уже получили первую дозу вакцины. Три четверти проживающих в домах престарелых находятся вне опасности. Обе вакцины, заказанные Британией, – Pfizer и AstraZeneca, предусматривают процедуры прививок в два этапа. К сожалению, английские ученые не успели изучить влияние вакцины на возможность передачи вируса человеком. Это означает, что существует вероятность, что вакцинированные останутся носителями Covid-19 и могут заражать тех, кто не прививался.