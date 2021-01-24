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Газета "Кишиневские новости"

Культура

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Брана станет Борисом Джонсоном в сериале о пандемии

Брана станет Борисом Джонсоном в сериале о пандемии
24 января
20:58 2021
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Кеннет Брана исполнит роль британского премьер-министра Бориса Джонсона в сериале о коронакризисе, передает Variety.

Пандемия не устает бушевать, а кинопроизводство уже спешит запечатлеть ее на экране. Британский медиа-конгломерат Sky TV выпускает новый сериал, который подробно расскажет о том, что произошло в Соединенном Королевстве весной 2020 года, когда Covid-19 начал активно распространяться по миру. Сериал «Этот остров Скипредов» опишет события первой волны пандемии и действия, предпринятые в этой связи правительством Бориса Джонсона. В кресло режиссера и сценариста проекта посадили Майкла Уинтерботтома, снявшего «Добро пожаловать в Сараево», «Круглосуточный тусовщик» и «Дорога на Гуантанамо». Спустя почти полгода кастингов на главную роль премьер-министра Великобритания утвердили Кеннет Брана, сыгравшего в «Гамлете», «Убийстве в восточном экспрессе» и «Доводе». Сериал выйдет в эфир осенью 2022 года.

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