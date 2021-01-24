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Газета "Кишиневские новости"

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Спасены 11 погребенных в китайской шахте рабочих

Спасены 11 погребенных в китайской шахте рабочих
24 января
20:58 2021
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Китайским спасателям удалось вытащить 11 рабочих шахты, на две недели застрявших под землей, пишет ВВС.

Взрыв, прогремевший на золотодобывающей шахте в китайском городе Яньтай 10-го января, заблокировал выход. Под землей без еды, воды и связи с внешним миром оказались 22 рабочих. Спасательная операция велась две недели. Ранее удалось установить контакт с 12-ю пострадавшими, им передали провизию. В ходе работ над заваленным входом один шахтер погиб. Во время спасательной операции пострадавшим завязали глаза, чтобы защитить их от воздействия солнечных лучей. Спасенных, 11 человек, тут же передали в руки врачей. Еще 10 рабочих все еще находятся под землей, но ни об их конкретном местонахождении, ни о состоянии выжившим не известно. Спасательные работы продолжаются.

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