Китайским спасателям удалось вытащить 11 рабочих шахты, на две недели застрявших под землей, пишет ВВС.

Взрыв, прогремевший на золотодобывающей шахте в китайском городе Яньтай 10-го января, заблокировал выход. Под землей без еды, воды и связи с внешним миром оказались 22 рабочих. Спасательная операция велась две недели. Ранее удалось установить контакт с 12-ю пострадавшими, им передали провизию. В ходе работ над заваленным входом один шахтер погиб. Во время спасательной операции пострадавшим завязали глаза, чтобы защитить их от воздействия солнечных лучей. Спасенных, 11 человек, тут же передали в руки врачей. Еще 10 рабочих все еще находятся под землей, но ни об их конкретном местонахождении, ни о состоянии выжившим не известно. Спасательные работы продолжаются.