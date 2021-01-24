Полиция Нидерландов арестовала предполагаемого главу одного из крупнейших в мире наркокартелей. Об этом сообщает ВВС.

Гражданин Канады, урожденный китаец, Це Чи Лоп предположительно является лидером организации «The Company», годовой оборот наркокартеля – $ 70 млрд. Наркобарон обзавелся статусом самой разыскиваемой фигуры в мире. Це задержали в амстердамском аэропорту Схипхол. Федеральная полиция Австралии убеждена, что «The Company» ответственны за 70% наркотрафика, поступающего в страну ежегодно. Официальные лица Австралии требуют экстрадиции Це, чтобы судить его в Канберре. Це Чи Лоп сравнивали с легендарным мексиканским бароном Хоакином «Эль Чапо» Лоэра из-за его влияния.