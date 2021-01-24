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Газета "Кишиневские новости"

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В Амстердаме арестован самый влиятельный наркобарон

В Амстердаме арестован самый влиятельный наркобарон
24 января
20:58 2021
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Полиция Нидерландов арестовала предполагаемого главу одного из крупнейших в мире наркокартелей. Об этом сообщает ВВС.

Гражданин Канады, урожденный китаец, Це Чи Лоп предположительно является лидером организации «The Company», годовой оборот наркокартеля – $ 70 млрд. Наркобарон обзавелся статусом самой разыскиваемой фигуры в мире. Це задержали в амстердамском аэропорту Схипхол. Федеральная полиция Австралии убеждена, что «The Company» ответственны за 70% наркотрафика, поступающего в страну ежегодно. Официальные лица Австралии требуют экстрадиции Це, чтобы судить его в Канберре. Це Чи Лоп сравнивали с легендарным мексиканским бароном Хоакином «Эль Чапо» Лоэра из-за его влияния.

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