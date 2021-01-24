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Газета "Кишиневские новости"

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Первый случай Covid-19 в Новой Зеландии за 2 месяца

24 января
20:57 2021
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Новая Зеландия сообщила о первом случае заражения коронавирусом за последние два месяца, пишет ВВС.

Представители Минздрава новой Зеландии заявили, что 56-летняя женщина вернулась из путешествия по Европе и получила положительный результат теста на Covid-19. К моменту получения диагноза, женщина 10 дней провела в положенном двухнедельном карантине. Попытки установить, с кем женщина могла войти в контакт за 10 дней, не дали результата, и власти Новой Зеландии опубликовали список мест, посещенных женщиной. Новозеландский подход к сдерживанию пандемии показал себя с наилучшей стороны. Государство с населением в 5 млн человек зафиксировало 1 927 случаев заражения на 25 смертей.

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