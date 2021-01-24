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Газета "Кишиневские новости"

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Более 4 тыс. человек подключены к ИВЛ в Британии

Более 4 тыс. человек подключены к ИВЛ в Британии
24 января
20:57 2021
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Впервые с начала пандемии число коронавирусных пациентов на ИВЛ в Великобритании превысило 4 000, сообщает ВВС.

Правительство Великобритании опубликовало данные, по которым к аппаратам ИВЛ в государственных больницах подключены 4 076 пациентов с Covid-19. Это больше, чем число тяжело больных во время пика первой волны пандемии. По состоянию на воскресенье, 24 января, было зафиксировано 33 552 новых случая заражения и 1 348 смертей. Во время брифинга на Даунинг-стрит главный советник правительства по вопросам медицины сэр Патрик Валланс заявил, что ужасающие показатели смертности такими и останутся, прежде чем удастся добиться обратного результата с помощью вакцины.

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