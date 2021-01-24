Майя Санду одобрила поправки в регламент Высшего совета безопасности (ВСБ) при президенте.

Изменения касаются критериев отбора членов Совета. В него в обязательном порядке по должности входят: председатель парламента, премьер-министр, председатель парламентской комиссии по безопасности, министр обороны, директор Службы информации и безопасности, Генпрокурор и глава Национального банка. Президент может вводить в ВСБ дополнительных членов. Новые требования к ним: гражданство РМ, владение румынским языком, отсутствие судимостей, незапятнанная репутация. На фоне этих более жестких требований странным выглядит назначение во главе Высшего совета безопасности Анны Ревенко – эксперта по борьбе с торговлей людьми. Этот шаг вызвал у аналитиков, мягко говоря, непонимание.