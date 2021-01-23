В 40 городах РФ прошли митинги в поддержку задержанного Алексея Навального, сообщает портал DW.

Вернувшийся из Германии, где проходил лечение после отравления ядом класса «Новичок», оппозиционер Навальный был задержан сотрудниками ФСИН. Протесты в поддержку политика были назначены на 23-е января во всех крупных городах России. Долго ждать действий правоохранительных органов не пришлось. Первым задержанным оказался Алексей Ворсин, глава штаба Навального в Хабаровске. Несколько сотен человек собрались на главной площади Хабаровска, откуда их позже вытеснил ОМОН. В Хабаровске, Владивостоке и Москве были произведены задержания митингующих. Протесты солидарности также прошли в Магадане, в Южно-Сахалинске и ряде зарубежных городов, а именно: Хельсинки, Риме, Вене, Тбилиси, Берлине, Мадриде, Лиссабоне, Тель-Авиве, Амстердаме, Барселоне, Праге, Нью-Йорке и многих других. В Новосибирске, в качестве превентивных мер, был перекрыт центр и заблокирована станция метро. В Санкт-Петербурге на станции «Невский проспект» людей выпускали по одному, у каждого полицейские спрашивали, с какой целью они там находятся. В Москве, Питере, Астрахани, Челябинске и Екатеринбурге сообщалось о перебоях в работе мобильных операторов. Массовые задержания прошли в Хабаровске, Ростове-на-Дону, Челябинске. В Екатеринбурге ОМОНовцы применяли жесткие меры, бросая людей прямо в снег в 30-градусный мороз. На акцию протеста в Москве вышли не менее 10 тыс. человек. Была задержана жена оппозиционера Юлия Навальная.