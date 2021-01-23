Корнелиу Фуркулицэ, лидер фракции ПСРМ, в эфире программы «Дело принципа» на телеканале Accent TV прокомментировал решение Конституционного суда об отмене Закона о функционировании языков и заявил, что Партия социалистов будет повторно инициировать принятие данного закона в парламенте.

— Для меня, если честно, это решение Конституционного суда удивительно. Как Конституционный суд умудрился найти здесь неконституционность? Это очень неожиданное решение. Мы думали, что Конституционный суд примет естественно ожидаемое решение, что закон конституционален. Мы рассчитывали на здравый смысл и в первую очередь на то, что в этом Конституционном суде люди не настолько политически ангажированы и не будут исполнять пожелания каких-то определенных политических сил, а будут стараться хотя бы в этом вопросе, который затрагивает интересы многих граждан нашей страны, проявить добропорядочность, добросовестность и не исполнять политические заказы. Поэтому мы будем рассматривать варианты юридически обоснованные, правильные, и Республика Молдова не останется без Закона о функционировании языков.

Корнелиу Фуркулицэ заявил также, что принятое КС решение вызвало множество вопросов в территориальных партийных организациях, откуда звучат пожелания принятия решительных мер. Партия социалистов будет проводить митинги и другие мероприятия, на которых выразит своё несогласие с принятым КС решением.