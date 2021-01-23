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Газета "Кишиневские новости"

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Гражданам Литвы облегчат процедуру смены пола

23 января
16:58 2021
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Министр юстиции Литвы Эвелина Добровольска подготовила законопроект, который узаконит в стране процедуру смены пола, сообщает Delfi.

В ближайшее время документ будет рассмотрен на заседании Сейма. Пока что желающие изменить пол и поменять написание имени в документах делают это в судебном порядке. «Если говорить о трансгендерах, то мы должны вернуться к делу Европейского суда по правам человека 2007 года “Л. против Литвы”, его Литва проиграла и до сих пор не регламентировала проблемы трансгендеров… Мне бы хотелось верить в то, что Сейм, наконец, примет изменения к законам, которые позволят обеспечить права тех людей, которые существуют в нашем обществе, и перед которыми у нас также есть обязательства», – цитирует агентство министра.  

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