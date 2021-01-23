Пресс-секретарь МИДа Армении Анна Нагдалян вступила в заочную полемику с турецким министром иностранных дел Мевлютом Чавушоглу, сообщает NEWS.am

Последний недавно заявил, что «если мир будет длительным, Турция и Азербайджан готовы предпринять шаги для нормализации отношений с Арменией». На это Нагдалян ответила: «Не хотела бы комментировать заявления турецко-азербайджанского руководства, которые никоим образом не подкрепляются действиями. Более того, они противоречат друг другу. Турецко-азербайджанские учения, проводимые у границ Армении с нарушением обязательств перед ОБСЕ, не свидетельствуют о том, что турецко-азербайджанское руководство имеет мирные намерения в отношении Армении». Двусторонние учения «Зима 2021» пройдут с 1 по 12 февраля в предместьях турецкого города Карс в 80 километрах от границы с Арменией.