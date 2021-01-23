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Газета "Кишиневские новости"

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Чаще всего Украину посещают молдаване

23 января
16:57 2021
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Несмотря на коронакризис, граждане Украины в 2020 году активно путешествовали по миру, сообщает «Страна».

По данным погранслужбы, наибольшей популярностью пользовались: Польша – 4 миллиона посещений, Венгрия – 1,635 миллиона и Россия – около миллиона. Республика Молдова вошла в топ-10 стран с 328 тысячами случаев пересечения границы. При этом в Незалежную въехали 3,4 миллиона иностранцев. И среди них на первом месте граждане Республики Молдова – 933 тысячи человек. За ними идут белорусы, россияне и поляки.    

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