Несмотря на коронакризис, граждане Украины в 2020 году активно путешествовали по миру, сообщает «Страна».

По данным погранслужбы, наибольшей популярностью пользовались: Польша – 4 миллиона посещений, Венгрия – 1,635 миллиона и Россия – около миллиона. Республика Молдова вошла в топ-10 стран с 328 тысячами случаев пересечения границы. При этом в Незалежную въехали 3,4 миллиона иностранцев. И среди них на первом месте граждане Республики Молдова – 933 тысячи человек. За ними идут белорусы, россияне и поляки.