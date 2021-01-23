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Газета "Кишиневские новости"

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Украина хочет отсоединиться от энергосистемы России

23 января
16:27 2021
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В эфире ток-шоу на телеканале «Украина» исполняющий обязанности министра энергетики Юрий Витренко, заявил, что страна продолжает зависеть от России, сообщает Укринформ.

Чиновник знает, как исправить положение. «Нам нужно срочно отсоединиться от единой энергосистемы с Беларусью и Российской Федерацией и объединиться с европейской системой. Это будет одной из главных моих задач, чтобы мы были частью нормального рынка, где существуют прозрачные цены», – заявил Витренко. Пока же, начиная с 3 января 2021 года, Украина стала закупать в Белоруссии дешевую электроэнергию, вырабатываемую на недавно запущенной атомной станции. Страны Балтии намерены полностью синхронизировать свои энергосистемы с европейской в 2025 году.

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