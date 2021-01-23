Глава левобережья Днестра Вадим Красносельский поставил перед органами власти региона очередные задачи на 2021 год, сообщает ресурс «Новости Приднестровья».

С подобного рода обращениями он традиционно выступает с 2017 года. Перед внешнеполитическим ведомством Красносельский поставил следующие цели.

1. Содействовать более активному ведению переговоров в формате 5+2.

2. Минимизировать последствия давления Кишинева на Тирасполь.

3. Укреплять на всех уровнях взаимодействие с регионами Российской Федерации, Украиной и Европой.

4. Наладить взаимоотношения с российскими общественными организациями.

5. Защищать права приднестровцев за кордоном.

6. Лоббировать в Думе предоставление жителям региона российского гражданства по упрощенной схеме, медицинского страхования, материнского капитала. Придать Приднестровскому университету статус «российско-приднестровский ВУЗ».