В течение прошедшего дня, 13 января, зарегистрированы еще 17 смертельных случаев от инфекции COVID-19.

Это 67-летний мужчина из Единецкого района, 85-летняя женщина из Унгенского района, 42-летний мужчина из муниципия Бельцы, 66-летний мужчина из муниципия Бельцы, 64-летняя женщина из муниципия Бельцы, 66-летний мужчина из муниципия Бельцы, 79-летний мужчина из муниципия Бельцы, 68-летняя женщина из муниципия Бельцы, 76-летний мужчина из Унгенского района, 74-летняя женщина из Кишинева, 63-летняя женщина из Кишинева, 82-летняя женщина из Чимишлийского района, 62-летний мужчина из Единецкого района, 67-летняя женщина из Фалештского района, 88-летняя женщина из Глодянского района, 66-летняя женщина из АТО Гагаузия, 54-летняя лаборант из Кишинева. На вечер 13 января 140217 человек выздоровели после заражения вирусом COVID-19 и 3193 человека умерли от инфекции.