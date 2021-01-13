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Газета "Кишиневские новости"

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Республиканцы отвернулись от Трампа и проголосуют за его отставку

Республиканцы отвернулись от Трампа и проголосуют за его отставку
13 января
20:48 2021
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Палата представителей США готовится к голосованию по вопросу импичмента Дональда Трампа, пишет ВВС.

После штурма Капитолия в Вашингтоне протрампистами, в результате которого погибли пятеро человек, демократы обвинили президента Трампа в подстрекательстве граждан к мятежу. Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси вынесла на обсуждение инициирование импичмента Трампа. Некоторые члены Республиканской партии заявили, что присоединятся к голосованию за отстранение президента. Трамп отказался признавать свою вину в действиях своих сторонников. Напомним, что штурм Капитолия произошел после обращения Трампа к общественности, где он сказал, что необходимо «сражаться» с несправедливыми результатами выборов.

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