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Газета "Кишиневские новости"

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В швейцарской армии – служба мечты

В швейцарской армии – служба мечты
13 января
17:38 2021
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Пандемия коронавируса наложила свой отпечаток на все стороны жизни. Военная служба – не исключение. В Швейцарии, где воинская повинность для мужчин обязательна, а для женщин – дело добровольное, нашли остроумный выход из ситуации, когда необходимо поставить в строй очередных новобранцев, не нарушая карантинных ограничений.

Половина из двенадцати тысяч призывников будет служить онлайн. Для них выпустят специальное мобильное приложение, чтобы они могли в течение шести часов в день осваивать теорию, а затем улучшать свою физическую подготовку. На это отводится четыре часа в неделю.

Служба онлайн продлится три недели, а затем новобранцам все-таки придется отправиться в казарму, сообщает Swissinfo.    

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