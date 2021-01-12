Среда, 13 января 2021, 03:38

Газета "Кишиневские новости"

Новости

Назад на главную Подписаться на RSS

Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 12 января 139427 излечившихся

Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 12 января 139427 излечившихся
12 января
23:32 2021
Версия для печати

На сегодняшний день в стране 139427 человек прошли лечение и 3176 умерли от инфекции COVID-19.   На 12 января в Молдове подтверждены 150138 случаев заражения новым коронавирусом.  

В настоящее время 4466 человек с легкими формами COVID-19 проходят лечение на дому, еще 20617 человек находятся под наблюдением врачей на дому.

Всего в медицинские учреждения госпитализированы 2492 пациента с подтвержденной инфекцией COVID-19, из них 220 в крайне тяжелом состоянии (44 пациента подключены к аппаратам искусственного дыхания).

Популярное

Новости

Погода в Молдове

Курсы валют

USD17,19–0,01%
EUR20,98+0,37%
GBP23,48+1,02%
UAH0,61+0,48%
RON4,31+0,35%
RUB0,23+1,56%

Курсы валют в MDL на 12.01.2021

Архив

© 2020-2021 Copyright MK Молдова. Все права защищены.

загрузка..

Закрыть окно

загрузка..

Это может занять пару секунд