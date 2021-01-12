На сегодняшний день в стране 139427 человек прошли лечение и 3176 умерли от инфекции COVID-19. На 12 января в Молдове подтверждены 150138 случаев заражения новым коронавирусом.

В настоящее время 4466 человек с легкими формами COVID-19 проходят лечение на дому, еще 20617 человек находятся под наблюдением врачей на дому.

Всего в медицинские учреждения госпитализированы 2492 пациента с подтвержденной инфекцией COVID-19, из них 220 в крайне тяжелом состоянии (44 пациента подключены к аппаратам искусственного дыхания).