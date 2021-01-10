Вот и наступил долгожданный новый год! И январь – немного расслабленный из-за долгих зимних праздников, но, как всегда, полный надежд на лучшее! Это совершенно особенный месяц – он несет радость, веселье и веру в чудеса. Мы как будто открываем новую страничку своей жизни – совершенно чистую, на которой именно в январе каждый расписывает свои цели на весь год и самыми яркими красками рисует свои мечты.

Астрологи обещают, что январь 2021-го будет финансово стабильным, правда, воздушным знакам придется жестче контролировать свои расходы. Ну а для трех знаков зодиака это будет очень благоприятное время в плане доходов.

Золотой ТЕЛЕЦ

Его не зря так называют. Середина января станет для представителей этого зодиакального созвездия очень удачной и денежной. Высокая работоспособность Тельцов будет вознаграждена – новая должность или счастливый лотерейный билет, существенный рост зарплаты или улучшение жилищных условий. В жизни Тельцов возможно любое чудо!

Счастливый ЛЕВ

Кому же, как не царю зверей, быть на высоте, причем во всем! Сразу после зимних праздников в жизнь представителей этого знака зодиака ворвется денежный поток, который откроет Львам новые возможности и обеспечит исполнение самых сокровенных желаний. Львов ждут приятные сюрпризы и множество щедрых подарков.

Удачливый СТРЕЛЕЦ

Энергичные, яркие, позитивные Стрельцы тоже получат свою часть денежного пирога! Вторая половина января – время, когда Вселенная особенно добра к представителям этого огненного знака. Поставленные цели будут достигаться с легкостью, а все мечты и просьбы будут услышаны. Их просто накроет денежная волна, главное – не переборщить с тратами.