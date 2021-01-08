Президента США Дональда Трампа лишили возможности размещать какие-то тексты в Facebook и Instagram, сообщает ТАСС.

Контролирующий эти сети Марк Цукерберг считает, что позволить главе государства обращаться к народу «слишком опасно». «Поэтому мы продлили блокировку, введенную в отношении его аккаунтов в Facebook и Instagram, на неопределенный срок, минимум на две недели, до завершения мирной передачи полномочий», – заявил Цукерберг. Он и остальные сторонники Джо Байдена, который станет президентом США 20 января, считают, что Трамп 6 января спровоцировал Вашингтонский майдан. В результате протестующие на несколько часов захватили здание Конгресса.