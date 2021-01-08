Пятница, 8 января 2021, 18:07

Газета "Кишиневские новости"

Новости

Назад на главную Подписаться на RSS

Трампа лишили возможности общаться

Трампа лишили возможности общаться
08 января
13:41 2021
Версия для печати

Президента США Дональда Трампа лишили возможности размещать какие-то тексты в Facebook и Instagram, сообщает ТАСС.

Контролирующий эти сети Марк Цукерберг считает, что позволить главе государства обращаться к народу «слишком опасно». «Поэтому мы продлили блокировку, введенную в отношении его аккаунтов в Facebook и Instagram, на неопределенный срок, минимум на две недели, до завершения мирной передачи полномочий», – заявил Цукерберг. Он и остальные сторонники Джо Байдена, который станет президентом США 20 января, считают, что Трамп 6 января спровоцировал Вашингтонский майдан. В результате протестующие на несколько часов захватили здание Конгресса.

Популярное

Новости

Погода в Молдове

Курсы валют

USD17,120,00%
EUR21,00+0,01%
GBP23,31+0,37%
UAH0,61+0,02%
RON4,31–0,19%
RUB0,23+0,89%

Курсы валют в MDL на 08.01.2021

Архив

© 2020-2021 Copyright MK Молдова. Все права защищены.

загрузка..

Закрыть окно

загрузка..

Это может занять пару секунд