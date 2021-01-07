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Газета "Кишиневские новости"

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Санду взяла на прицел Генерального прокурора

Санду взяла на прицел Генерального прокурора
07 января
17:16 2021
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Президент Майя Санду побеседовала с директором Национального центра по борьбе с коррупцией Русланом Флоча, сообщает tvrmoldova.md

Глава государства заверила собеседника, что одна из главных целей, которые она поставила перед собой, – искоренение мздоимства. «Я твердо убеждена в том, что настоящая борьба с коррупцией необходима для развития Молдовы и улучшения жизни людей. Мы запросили информацию о проделанной работе по расследованиям, начатым в 2019 году, в том числе связанным с закупками в сфере здравоохранения, с целью выявления коррупционных схем», – сказала Санду. По мнению аналитиков, это заявление – камень в огород Александра Стояногло, назначенного на должность Генерального прокурора чуть более года назад. Президент, судя по всему, хотела бы во главе всех правоохранительных органов поставить лояльных себе людей, а для этого надо скомпрометировать тех, кто занял свои кресла до ее прихода во власть.

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