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Газета "Кишиневские новости"

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Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 29 декабря 128501 излечившийся

Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 29 декабря 128501 излечившийся
29 декабря
22:01 2020
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На сегодняшний день в стране 128501 человек прошли лечение и 2934 умерли от инфекции COVID-19.   На 29 декабря в Молдове подтверждены 142851 случай заражения новым коронавирусом.  

В настоящее время 7107 человек с легкими формами COVID-19 проходят лечение на дому, еще 34173 человека находятся под наблюдением врачей на дому.

Всего в медицинские учреждения госпитализированы 3111 пациентов с подтвержденной инфекцией COVID-19, из них 193 в крайне тяжелом состоянии (36 пациентов подключены к аппаратам искусственного дыхания).

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