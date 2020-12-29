На сегодняшний день в стране 128501 человек прошли лечение и 2934 умерли от инфекции COVID-19. На 29 декабря в Молдове подтверждены 142851 случай заражения новым коронавирусом.

В настоящее время 7107 человек с легкими формами COVID-19 проходят лечение на дому, еще 34173 человека находятся под наблюдением врачей на дому.

Всего в медицинские учреждения госпитализированы 3111 пациентов с подтвержденной инфекцией COVID-19, из них 193 в крайне тяжелом состоянии (36 пациентов подключены к аппаратам искусственного дыхания).