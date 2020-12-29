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Газета "Кишиневские новости"

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Хорватский город был разрушен из-за землетрясения

Хорватский город был разрушен из-за землетрясения
29 декабря
21:51 2020
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В страшном землетрясении в Хорватии был разрушен целый город. Было зарегистрировано множество пострадавших и один погибший, пишет ВВС.

Землетрясение магнитудой 6,4 балла потрясло хорватский город Петринья. Премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович посетил город и выразил свои соболезнования семье, в которой по вине стихийного бедствия погибла 12-летняя девочка. По заявлению властей Петриньи, половина города находится в руинах, обрушились здания, поваленные деревья перекрыли дороги. Проводятся спасательные операции, специалисты продолжают поиски пропавших и вытаскивают людей из-под завалов. «Мы находим людей, застрявших в машинах, мы не знаем мертвы они или ранены […] В городе настоящая паника, люди в ужасе ищут своих родных», – заявил мэр Петриньи Даринко Думбовиц.

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