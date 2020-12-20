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Газета "Кишиневские новости"

Наука

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Бесконтактные термометры себя не оправдали

Бесконтактные термометры себя не оправдали
20 декабря
21:26 2020
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Исследователи из Медицинской школы Университета Мэриленда в США призвали отказаться от получивших большое распространение бесконтактных термометров. Сейчас их применяют в общественных местах для выявления потенциальных инфицированных коронавирусом. В точности показаний этих приборов ученые усомнились после того, как сопоставили данные, полученные с бесконтактных термометров, которые использовались в американских аэропортах, с результатами последующих тестов у людей с зафиксированным повышением температуры. Точность показаний приборов составила… 0,001%.

Исследователи объясняют это тем, что, когда у человека повышается температура тела, кровеносные сосуды, расположенные у поверхности кожи, сужаются и, следовательно, выделяют меньше тепла. А при понижении температуры все наоборот: наружная температура оказывается выше, поскольку сосуды расширены и тепла выделяется больше. О заболевании это свидетельствовать никак не может. Поэтому ученые рекомендуют переходить на использование «умных» термометров, соединенных с часами или смартфонами, пишет «Daily Mail».

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