Исследователи из Медицинской школы Университета Мэриленда в США призвали отказаться от получивших большое распространение бесконтактных термометров. Сейчас их применяют в общественных местах для выявления потенциальных инфицированных коронавирусом. В точности показаний этих приборов ученые усомнились после того, как сопоставили данные, полученные с бесконтактных термометров, которые использовались в американских аэропортах, с результатами последующих тестов у людей с зафиксированным повышением температуры. Точность показаний приборов составила… 0,001%.

Исследователи объясняют это тем, что, когда у человека повышается температура тела, кровеносные сосуды, расположенные у поверхности кожи, сужаются и, следовательно, выделяют меньше тепла. А при понижении температуры все наоборот: наружная температура оказывается выше, поскольку сосуды расширены и тепла выделяется больше. О заболевании это свидетельствовать никак не может. Поэтому ученые рекомендуют переходить на использование «умных» термометров, соединенных с часами или смартфонами, пишет «Daily Mail».