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Газета "Кишиневские новости"

Культура

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Музей единственного гагаузского президента будет открыт в Комрате

31 июля
20:26 2020
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Исполнительный комитет Гагаузской автономии (аналог правительства, ред.) принял решение открыть дом-музей первого и единственного президента региона Степана Топала, сообщает gagauzinfo.md

Дом будет выкуплен у родственников ныне покойного главы Гагаузии, он находится в городе Комрат по улице Невской. Все расходы на организацию музея пойдут из бюджета автономии. В неспокойные года, после развала Советского Союза, Топал с 1990 по 1991 годы был председателем Верховного совета Гагаузской Республики, а с 1991 по 1995-й ее президентом. Данный пост был упразднен, когда в середине 90-х в Кишиневе был принят Закон об автономии.

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