3 июня (по старому стилю 21 мая) верующие празднуют День Равноапостольных царя Константина и матери его Елены

История

Святой Константин родился в Римской империи, когда там жестко преследовалось Христианство. Мать его – Святая Елена, будучи христианкой, с детства прививала в сыне уважение к религии. Отец его – цезарь Констанций Хлор, правил Галлией и Британией, на этих территориях христиане не подвергались гонениям. Став императором, он и вовсе дал свободу в исповедании Христианства. Стоявшие во главе других частей Римской империи язычники ненавидели Константина и неоднократно пытались убить его. Но с Божьей помощью он из всех войн выходил победителем. Константин просил Господа о знамении, дабы укрепить дух своих войск, и на Небе засиял Крест и надпись: «Сим побеждай». Уйдя от язычества, Константин построил Константинополь, куда и перенес столицу империи. Он много занимался строительством церквей.

Мечтой императора было найти Крест, на котором был распят Господь. Для этого царица Елена отправилась в Иерусалим. Поиски оказались успешными и Животворящий крест был найден в 326 году. Но это не единственное, что святая Елена сделала для церкви в этой стране. Она приказала воздвигнуть церкви во всех местах, связанных с жизнью Господа на Земле. А Константин приказал соорудить прекрасный храм в честь Христова Воскресения над пещерой Гроба Господня.

Чего нельзя делать 3 июня 2020 года

В День Елены и Константина нельзя работать. Существовало поверье, что нарушивших эту заповедь природа накажет пожаром. А сельским жителям грозило уничтожение урожая в результате нашествия птиц, или саранчи. Кроме того, на селе в этот день ничего не засевают, потому что можно все потерять из-за засухи. Еще один запрет касался сплетен, ругани и домашних конфликтов. Считалось, что нечистая сила приобретает новые силы рядом с теми, кто не смог себя сдержать от раздоров. Девки не плели косы в этот день, так как по поверью они могли стать похожими на лён. Нельзя было сеять лен при северном ветре – результат не порадует – лен будет жестким.

Поверья и приметы:

Сны в ночь на 3 июня, как правило, не сбываются. Чтобы защититься от проклятий, в прежние времена разводили костры. В этот день девушки просили у Святой Елены устроить их судьбу, сопровождая это специальными обрядами.

Лён будет добрым, если к этому времени рябина вся в цвету. Если 3 июня дождливая погода, то осень будет затяжной и «мокрой».

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