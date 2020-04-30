В парламенте Молдовы обвинения оппозиции по условиям российского кредита выслушали, но не поддержали — из 101 депутата за ратификацию соглашений с РФ и МВФ проголосовали 56 представляющих созданную в марте коалицию Партии социалистов (ПСРМ) и ДПМ, которую после бегства олигарха покинули его сторонники. Они основали группу депутатов “Про-Молдова”, которая и оспорила решение парламента в КС, где в этот же день внезапно был отправлен в отставку его председатель Владимир Цуркан. Вместо него голосами четырех из шести судей была избрана Домника Маноле, которая в прошлом году баллотировалась в депутаты по спискам проевропейской оппозиции. И как утверждают местные СМИ, неоднократно становилась фигурантом политических скандалов.

Причиной такой рокировки, как пояснила сама Маноле, стал телефонный разговор Цуркана с президентом после того, как КС две недели назад по запросу оппозиции приостановил действие предложенного правительством пакета антикризисных мер. Сам Додон рассказал журналистам, что попросил Цуркана, который голосовал в поддержку правительства, прояснить юридические детали такого решения суда.

Комментируя последние решения КС, глава государства отметил “недопустимость вовлечения судей в политику, как это было при Плахотнюке. Мы используем все законные меры, чтобы не позволить этого”, — подчеркнул он, напомнив, как лидеры проевропейских партий неоднократно использовали судей в постоянных ссорах из-за дележа портфелей и сфер влияния, что существенно дискредитировало этот орган. Полностью материал читайте здесь https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/8363683