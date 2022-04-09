На сегодняшний день в стране 501654 человека прошли лечение и 11461 умер от инфекции COVID-19.

На утро 9 апреля в Молдове подтверждены 515312 случаев заражения новым коронавирусом.

В настоящее время 1148 человек с легкой формой COVID-19 проходят лечение на дому, еще 1702 человека находятся под наблюдением врачей на дому.

Всего в медицинские учреждения госпитализированы 216 пациентов с подтвержденной инфекцией COVID-19, из них 40 в крайне тяжелом состоянии (7 пациентов подключены к аппаратам искусственного дыхания).