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Газета "Кишиневские новости"

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Подарок знаменитого Бэнкси британским врачам пытались украсть

01 июня
21:26 2020
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Возможно, самый загадочный и самый знаменитый художник современности, которого никто не видел, – Бэнкси – сделал подарок британским врачам, борющимся с эпидемией коронавируса. Впоследствии картину предполагалось продать с аукциона, а вырученные деньги передать на благотворительные цели. Но один любитель живописи не мог спокойно смотреть, как картина этого автора до торгов украшает стену в больнице Саутгемптоне. Он решил найти полотну другое применение.

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Чтобы остаться неузнанным, преступник облачился в защитный костюм – такой же, как у всего медперсонала. Но камеры видеонаблюдения зафиксировали, как «сотрудник» больницы почему-то все время находится неподалеку от картины Бэнкси. Это вызвало подозрение у охраны медучреждения, пишет «Daily Mail».

Подозрительного типа задержали. При нем обнаружили инструменты для осуществления преступного замысла.

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