Пятница, 18 декабря 2020, 20:16

Газета "Кишиневские новости"

Новости

Назад на главную Подписаться на RSS

Дунай опасен для военно-морского флота Украины

18 декабря
18:56 2020
Версия для печати

Украинская специализированная прокуратура в военной и оборонной сферах Южного региона объявила, что командир артиллерийского катера «Скадовск» старший мичман Дусь предстанет перед судом, сообщает «Думская».

Подсудимый опозорил на международных учениях «СиБриз-2017» перед партнерами флот своей страны. Зная о том, что судно не готово к выходу в море, он принял решение сняться со швартовых причала и осуществить переход в район проведения учений. На это нарушение никто бы не обратил внимание, но… «Во время маневрирования на реке Дунай не оценил (Дусь, ред.) объективно существующие риски, в результате чего допустил ошибку и совершил посадку артиллерийского катера “Скадовск” на мель», – говорится в сообщении прокуратуры. У судна была повреждена подводная часть корпуса, валоприводы винтов заклинило. Катер отбуксировали в безопасное место, его ремонт обошелся в 2 миллиона 99 тысяч гривен. Имиджевые потери не подсчитаны.

Популярное

Новости

Погода в Молдове

Курсы валют

USD17,14+0,01%
EUR20,97–0,21%
GBP23,11–0,60%
UAH0,61–0,16%
RON4,31–0,20%
RUB0,23–0,45%

Курсы валют в MDL на 18.12.2020

Архив

© 2020-2021 Copyright MK Молдова. Все права защищены.

загрузка..

Закрыть окно

загрузка..

Это может занять пару секунд