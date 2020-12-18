Украинская специализированная прокуратура в военной и оборонной сферах Южного региона объявила, что командир артиллерийского катера «Скадовск» старший мичман Дусь предстанет перед судом, сообщает «Думская».

Подсудимый опозорил на международных учениях «СиБриз-2017» перед партнерами флот своей страны. Зная о том, что судно не готово к выходу в море, он принял решение сняться со швартовых причала и осуществить переход в район проведения учений. На это нарушение никто бы не обратил внимание, но… «Во время маневрирования на реке Дунай не оценил (Дусь, ред.) объективно существующие риски, в результате чего допустил ошибку и совершил посадку артиллерийского катера “Скадовск” на мель», – говорится в сообщении прокуратуры. У судна была повреждена подводная часть корпуса, валоприводы винтов заклинило. Катер отбуксировали в безопасное место, его ремонт обошелся в 2 миллиона 99 тысяч гривен. Имиджевые потери не подсчитаны.