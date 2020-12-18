Вице-председатель Партии «Платформа “Достоинство и правда”» Игорь Мунтяну рассказал в социальных сетях о том, какие задачи на ближайшее время должны перед собой поставить и выполнить «проевропейские силы», сообщает ИНФОТАГ.

По мнению политика, необходимо обжаловать в Конституционном суде недавно принятые в парламенте “скандальные” законы. «Нам надо пригласить европейского прокурора, который займется резонансными делами, что приведет к окончательному приговору и конфискации имущества у тех, кто причастен к банковскому мошенничеству и другим серьезным преступлениям», – пишет Мунтяну. По его мнению, президент в ближайшее время должна взяться за чистку системы правосудия, а также активизировать сотрудничество с Министерством финансов США и Европейской прокуратурой.