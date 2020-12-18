Национальная чрезвычайная комиссия общественного здоровья разработала правила, коим должны следовать все приглашенные на инаугурацию новоизбранного президента, а она состоится 24 декабря, сообщает ИНФОТАГ.

Все мероприятие по времени не должно длиться более двух часов. Участников и приглашенных – 250 человек, и ни одним больше. Присутствующие заранее должны сообщить все личные данные, вплоть до адреса электронной почты. У каждого входящего во Дворец Республики, где будет проходить инаугурация, будут проверять температуру, и, если у кого определят 37,5 градусов, тут же развернут. Ну и конечно обяжут соблюдать общие правила: маски, дезинфекторы, расстояние между креслами не менее полутора метров. После Майи Санду, 20 января 2021 года, пройдет инаугурация и президента Джо Байдена. По данным телеканала CNN, из-за коронакризиса мероприятие по большей части пройдет в виртуальном формате. Такой опыт у американцев уже есть, в августе этого года Демократическая партия провела свой съезд в режиме онлайн.