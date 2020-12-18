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Газета "Кишиневские новости"

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В Румынии обеспокоились статусом русского языка в соседней Молдове

18 декабря
18:46 2020
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В Бухаресте обеспокоены «недемократическими и непрозрачными решениями», принятыми парламентом в Кишиневе, сообщает «Международное румынское радио».

В релизе Министерства иностранных дел говорится, что одобренные большинством законодателей документы были разработаны и проголосованы «без соблюдения действующих парламентских норм, без надлежащих консультаций с общественностью, без учета принципов верховенства закона». Особую озабоченность у Бухареста вызвало решение народных избранников использовать русский язык в качестве языка межнационального общения. В релизе отмечается, что «принятие законов подобного рода не способствует достижению процветания всех граждан».

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