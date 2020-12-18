В Бухаресте обеспокоены «недемократическими и непрозрачными решениями», принятыми парламентом в Кишиневе, сообщает «Международное румынское радио».

В релизе Министерства иностранных дел говорится, что одобренные большинством законодателей документы были разработаны и проголосованы «без соблюдения действующих парламентских норм, без надлежащих консультаций с общественностью, без учета принципов верховенства закона». Особую озабоченность у Бухареста вызвало решение народных избранников использовать русский язык в качестве языка межнационального общения. В релизе отмечается, что «принятие законов подобного рода не способствует достижению процветания всех граждан».