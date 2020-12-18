Украина возможно получит вакцину от Covid-19 в промежутке между апрелем 2022 года и концом 2023-го, сообщает «Страна».

Об этом на своей странице в Twitter написал директор по прогнозированию The Economist. «Богатые страны первыми получат доступ к вакцинам против коронавируса, а для более бедных срок продлится до 2024», – полагает эксперт. В Министерстве здравоохранения Украины рассчитывают получить необходимые препараты в рамках программы COVAX, объединившей 172 государства, уже в марте 2021 года. Некоторые страны, например Австралия, зарезервировали за собой приобретение вакцины в объеме в три раза большем, чем все ее население. В таком случае бедным, таким как Эфиопия или Гондурас, может ничего не остаться. При этом министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил: «Нет подтверждений того, что вакцина, о которой говорят в Российской Федерации, прошла все фазы клинических испытаний, особенно третью. В мире есть много производителей вакцин – достаточно мощных компаний, которые находятся на завершающей стадии клинических испытаний». Таким образом, при любых масштабах пандемии Киев не намерен покупать Спутник V у России.