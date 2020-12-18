Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов считает опасным прецедентом признание русского языка в Молдове языком межнационального общения, сообщает ИНФОТАГ.

Об этом чиновник заявил в ходе онлайн-встречи с Павелом Солохом, главой Бюро национальной безопасности Польши. Собеседники обсуждали ситуацию в Белоруссии и в Молдове после президентских выборов. Решение парламента о русском как языке межнационального общения Данилов назвал «опасным», он считает, что Кремль не хочет выпускать Молдову из сферы своего влияния. Стороны высказались за укрепление «Люблинского треугольника» (платформа в формате которой взаимодействуют Польша, Украина, Литва, ред.) и возможном присоединении к нему Румынии.