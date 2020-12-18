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Газета "Кишиневские новости"

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Игорь Додон поблагодарил внешних партнеров за помощь Молдове

Игорь Додон поблагодарил внешних партнеров за помощь Молдове
18 декабря
17:46 2020
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Президент Игорь Додон провел рабочую встречу с главами дипломатических миссий, на которой поблагодарил внешних партнеров за помощь Молдове в столь сложный период, связанный с эпидемиологической ситуацией.

На встрече обсуждались вопросы внутренней и внешней политики Молдовы. Также глава государства выразил уверенность, что в 2021 году международное сотрудничество нашей страны будет только крепнуть по всем основным направлениям.

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