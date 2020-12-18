Президент Игорь Додон провел рабочую встречу с главами дипломатических миссий, на которой поблагодарил внешних партнеров за помощь Молдове в столь сложный период, связанный с эпидемиологической ситуацией.

На встрече обсуждались вопросы внутренней и внешней политики Молдовы. Также глава государства выразил уверенность, что в 2021 году международное сотрудничество нашей страны будет только крепнуть по всем основным направлениям.